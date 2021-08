„Wesele na Kurpiach” w Nowogrodzie

„Wesele na Kurpiach. Teatralne widowisko folklorystyczne” to projekt, który powstał na podstawie scenariusza ks. Władysława Skierkowskiego (1886–1941) – folklorysty, zbieracza ludowych pieśni kurpiowskich. Widowisko stworzone przez Zespół Pieśni i Tańca „Kurpie Zielone” oraz Kobiecy Zespół Śpiewaczy z Nowogrodu łączy w sobie różne inspiracje barwnym kurpiowskim folklorem: muzyką, tańcami, obrzędami i strojami. Wychodzi poza ramy teatru obrzędowego, wprowadzając nowe postacie, nowe sceny. Łączy przeszłość i teraźniejszość, zarówno w treści, jak i w formie. To przedstawienie o roli tradycji w naszym życiu, o odmiennym podejściu do niej – w zależności do tego, skąd pochodzimy i gdzie żyjemy. Punktem wyjścia jest teraźniejszość, nowoczesność, która tak naprawdę nie może uwolnić się od przeszłości, ciągle do niej wraca, cytuje ją lub przekształca. Spektakl polega na współpracy zespołu stylizowanego i zespołu wykonującego folklor w formie tradycyjnej.

Projekt dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w ramach programu Narodowego Centrum Kultury EtnoPolska 2021.

źródło: Podlaski Instytut Kultury

oprac.: Aneta Kursa