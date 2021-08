„Wesele na Kurpiach. Teatralne widowisko folklorystyczne” to projekt Podlaskiego Instytutu Kultury, który powstał na podstawie scenariusza ks. Władysława Skierkowskiego (1886–1941) – folklorysty, zbieracza ludowych pieśni kurpiowskich. Widowisko stworzone przez Zespół Pieśni i Tańca „Kurpie Zielone” oraz Kobiecy Zespół Śpiewaczy z Nowogrodu łączy w sobie różne inspiracje barwnym kurpiowskim folklorem: muzyką, tańcami, obrzędami i strojami. Wychodzi poza ramy teatru obrzędowego, wprowadzając nowe postacie, nowe sceny. Łączy przeszłość i teraźniejszość, zarówno w treści, jak i w formie. To przedstawienie o roli tradycji w naszym życiu, o odmiennym podejściu do niej – w zależności do tego, skąd pochodzimy i gdzie żyjemy. Punktem wyjścia jest teraźniejszość, nowoczesność, która tak naprawdę nie może uwolnić się od przeszłości, ciągle do niej wraca, cytuje ją lub przekształca. Spektakl polega na współpracy zespołu stylizowanego i zespołu wykonującego folklor w formie tradycyjnej. Na miejsce jego premiery wybrano amfiteatr nad Narwią oraz urokliwy Skansen Kurpiowski w Nowogrodzie, który nosi imię swojego założyciela Adama Chętnika (1885–1967) – etnografa, muzealnika, miłośnika i badacza Kurpiowszczyzny, autora licznych publikacji na temat kultury Kurpiów.

WESELE NA KURPIACH. TEATRALNE WIDOWISKO FOLKLORYSTYCZNE

reżyseria, choreografia: Mariusz Żwierko

adaptacja scenariusza, reżyseria: Emilia Wyszkowska

opracowanie muzyki: Andrzej Grzybowski

asystent reżysera i choreografa: Agnieszka Ondruch-Sikora

przygotowanie wokalne: Marta Szałkiewicz (ZPiT „Kurpie Zielone”), Dariusz Wróblewski (Kobiecy Zespół Śpiewaczy z Nowogrodu)

scenografia: Michał Wyszkowski

WYSTĘPUJĄ:

ZPiT „Kurpie Zielone” oraz Kobiecy Zespół Śpiewaczy z Nowogrodu – jako goście i muzykanci weseleni i pracownicy muzeum

W rolach głównych:

Kustosz – Tomasz Zalewski

Panna Młoda – Magdalena Burel

Pan Młody – Mateusz Dawidziuk

Raj – Mariusz Ondruch

Czepiarka – Magda Sojka-Krajewska

Klimek – Jarosław Gierasimczuk

Klimkowa – Urszula Burel

Soliwoda – Wojciech Kowalczuk

Soliwodowa – Ewa Godlewska

Dziczek – Janusz Linkowski

MIEJSCE:

scena nad Narwią przy Skansenie Kurpiowskim im. A. Chętnika w Nowogrodzie

źródło: Podlaski Instytut Kultury

oprac.: Paulina Dulewicz

fot.: Kamil Timoszuk