Warsztaty literackie w PIK

Warsztaty skierowane są do osób, które chciałyby napisać książkę dla dzieci, ale też do wszystkich zainteresowanych książką obrazkową i lubiących twórcze wyzwania. W pierwszej części spotkania uczestnicy dowiedzą się, czym jest książka obrazkowa, poznają rynek wydawnictw książek dla dzieci w Polsce oraz wybranych autorów, prześledzą wspólnie kilka książek obrazkowych. Wraz z prowadzącą porozmawiają o tym, gdzie szukać inspiracji, jak pisać i jak sprzedać swój pomysł i tekst wydawnictwu. Zainteresowani napisaniem książki obrazkowej będą mogli dowiedzieć się, jakich warunków współpracy mogą się w związku z tym spodziewać. W drugiej części warsztatowej uczestnicy zmierzą się z ćwiczeniem literackim otwierającym na myślenie obrazem. Trzecia część poświęcona będzie na pytania.

Warsztaty z cyklu „Od inspiracji do publikacji” odbędą się na platformie Zoom. Formularz zgłoszeniowy znajduje się na stronie Podlaskiego Instytutu Kultury. Zapisywać się można do 15 kwietnia, do godz. 12:00. Liczba miejsc ograniczona.

Joanna Guszta – współzałożycielka wydawnictwa i studia graficznego Ładne Halo. Autorka książek dla dzieci: „Miasto Potwór”, „Halo! Tu dźwięk!”, „#miasto”, „Sklepy”, „O psie, który szukał”. W czerwcu nakładem wydawnictwa Kropka ukaże się jej najnowsza książka „Tu i teraz”. Współpracuje regularnie z miesięcznikiem społeczno-kulturalnym „Znak”, pisząc krótkie felietony o znakach graficznych. W kolektywie Mamy Projekt redaguje i produkuje kreatywne przewodniki z serii NIEMAPA. Aktywnie współpracuje z ilustratorami i wydawnictwami, chętnie opracowuje koncepcje wydawnicze i scenariusze twórczych warsztatów wokół książek. Urodziła się w 1983 roku w Gliwicach. Ukończyła politologię na Uniwersytecie Śląskim i socjologię na Politechnice Śląskiej. Mieszka i pracuje w Łodzi.

