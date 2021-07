Tegoroczna Podlaska Oktawa Kultur w zmienionej formie i z nowym logo

Podlaska Oktawa Kultur jest największym i jednym z najważniejszych wydarzeń w kalendarzu kulturalnym Podlaskiego Instytutu Kultury. Od lat odbywa się dzięki wsparciu Samorządu Województwa Podlaskiego. Tegoroczna, XIII edycja festiwalu będzie miała inną formę niż dotychczas.

Na festiwalowej scenie artyści z Polski

Na scenie wystąpią zespoły tylko z Polski, a organizatorzy zaprosili do udziału największe gwiazdy muzyki tradycyjnej.

- Będzie dużo zespołów folkowych, niektóre z nich po raz pierwszy przyjadą do Białegostoku i mam nadzieję, że mieszkańcy całego regionu przyjadą w te dni tutaj, żeby posłuchać wspaniałych aranżacji muzyki ludowej – mówił wicemarszałek Derehajło. – To świetna okazja, żeby zobaczyć połączenie tradycji i nowoczesności, żeby posłuchać świetnego folku. Niezapomniane wrażenia gwarantowane -zachęcał.

Na największe folkowe wydarzenie w regionie zapraszała też dyrektor Barbara Bojaryn-Kazberuk:

- Podlaska Oktawa Kultur w tym roku będzie wyjątkowo i nie tylko ze względu na wspaniałych artystów, którzy przyjęli nasze zaproszenie, ale także ze względu na różnorodność i bogactwo, które będą prezentować w swojej twórczości, inspirowanej muzyką ludową, tradycyjną, ale też twórczości, która ma na celu kultywowanie najlepszych naszych tradycji – mówiła dyrektor PIK.





Potańcówka i warsztaty

Oktawa rozpocznie się wielką potańcówką w Street Food Młynowa na ul. Młynowej w Białymstoku.

- Tam również odbędą się warsztaty taneczne, także każdy kto zechce, będzie mógł spróbować swoich sił w tańcu, ale też nauczyć się go - informował Dariusz Kryszpiniuk, koordynator POK.

Jak wyjaśnił, repertuar został tak dobrany, aby każdego dnia występował gwiazdorski zespół. A jest w czym wybierać: na tegorocznej Oktawie usłyszymy m.in. Kapelę ze Wsi Warszawa, Adama Struga czy Vołosów. Wstęp na wszystkie wydarzenia jest wolny.

Koncerty rozpoczynają się o godz. 18.00, oprócz niedzielnego, kiedy wystąpią „Kurpie Zielone” – na ten organizatorzy zapraszają o 17.00.



Festiwal, wzorem ostatnich lat będzie transmitowany na kanale You Tube, a do tego będzie można na bieżąco poznawać zespoły i gości w naszym studiu festiwalowym.





Nowe logo Oktawy

Tegoroczna XIII edycja festiwalu to również inauguracja nowego znaku graficznego Podlaskiej Oktawy Kultur.

- Wykorzystaliśmy ten czas, kiedy nie mogliśmy się widzieć z publicznością, żeby przygotować się do odświeżenia, także wizerunkowego Oktawy – mówiła Izabela Dąbrowska.

Do współpracy zaproszono młodych twórców ze studia We Shoot People Paweł Dudko. Nowe logo składa się z geometrycznych strzałek, które nawiązują do grafiki PIK. Dominuje kolor zielony, który jest nawiązaniem do zdobnictwa obrzędowego, do kolorystki strojów ludowych. Ale są tu też kojarzące się z nowoczesnością szarość, biel i czerń.

Festiwal zostanie zorganizowany przy zachowaniu zaleceń sanitarnych rekomendowanych przez Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w związku ze stanem epidemicznym w Polsce.

Aneta Kursa

red.: Małgorzata Sawicka

fot.: Piotr Babulewicz

PROGRAM XIII Podlaskiej Oktawy Kultur:

22 lipca, godz. 18:00 (Streat Food Młynowa) – warsztaty tańca i POKtańcówka

zagrają: Kapela Kanka Franka, Kapela Miód Na Serce, Kapela Batareja, Zawierucha

23 lipca, godz. 18:00 (scena na Rynku Kościuszki) – koncerty festiwalowe

wystąpią: Dobryna, Sztetl, Zespół Folklorystyczny „Pogranicze”, Susanna Jara & t dot es, Adam Strug

24 lipca, godz. 18:00 (scena na Rynku Kościuszki) – koncerty festiwalowe

wystąpią: ZPiT „Wisła”, Tołhaje, Warszawska Orkiestra Sentymentalna, Vołosi

25 lipca, godz. 17:00 (scena na Rynku Kościuszki) – koncerty festiwalowe

wystąpią: ZPiT „Kurpie Zielone”, Teresa Mirga i Kałe Bała, Bubliczki, Kapela Ze Wsi Warszawa