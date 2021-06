Spotkanie literackie z Robertem Pawłowskim

W swojej książce autor udaje się w podróż śladami bohaterów książki „Nad Niemnem” Elizy Orzeszkowej i stara się prześledzić ich dalsze losy.

„Mamy to szczęście, że nie musimy opierać się na domysłach, jeśli chodzi o rodzinę Strzałkowskich i tego, co przyniosła im kolejna wojna i władza sowiecka. Po wkroczeniu wojsk sowieckich bolszewicy rozpoczęli polowanie na polskich panów. Tymi panami, okrutnymi krwiopijcami, miała być zubożała szlachta, do której należał między innymi Janek Bohatyrowicz. O jego tragicznych losach, o pomocy udzielonej jego rodzinie przez Aldonę Dzierżyńską – siostrę krwawego Feliksa, o pierwszym kontakcie z Bohatyrowiczami twórców filmu Nad Niemnem. Te oraz inne interesujące historie znajdziecie Państwo w książce Niemy Niemen” (z opisu wydawcy).

Podczas spotkania będą publikowane zdjęcia archiwalne prawdziwych bohaterów „Nad Niemnem”. Udział w nim weźmie też Katarzyna Pawlak, która w filmie „Nad Niemnem” grała Justynę Orzelską, a poprowadzi je Dominik Sołowiej.

Spotkanie odbędzie się zgodnie z aktualnymi zaleceniami sanitarnymi. Wstęp wolny.

źródło: Podlaski Instytut Kultury

oprac.: Aneta Kursa