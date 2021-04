Ruszają zgłoszenia do Przeglądu Kapel i Śpiewaków Ludowych Województwa Podlaskiego

Kwalifikacje do Przeglądu odbywają się na podstawie 10-minutowych prezentacji przesłanych bądź dostarczonych do organizatora. Koncert planowany jest na 23 maja. Ma się odbyć w Podlaskim Muzeum Kultury Ludowej. Impreza jest jednocześnie kwalifikacją do 55. Ogólnopolskiego Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą.

W związku z sytuacją epidemiologiczną, Przegląd może się odbyć w formie online. W tym przypadku jury konkursowe oceni nadesłane nagrania i na tej podstawie wyłoni laureatów oraz zakwalifikuje ich na Ogólnopolski Przegląd w Kazimierzu Dolnym.

Regulamin oraz karta zgłoszenia znajdują się na stronie internetowej Podlaskiego Instytutu Kultury.

źródło i fot.: Podlaski Instytut Kultury

oprac.: Małgorzata Sawicka