Rozpoczyna się kolejna edycja programu ,,Bardzo Młoda Kultura”

Do udziału w konferencji organizatorzy zapraszają edukatorów, animatorów, nauczycieli, pracowników oświaty, instytucji kultury, bibliotek, teatrów, muzeów oraz organizacji pozarządowych.

Temat przewodni tegorocznej edycji to „Natury kultury”.

Natura i kultura to nieodłączne elementy życia. Człowiek jest częścią natury, a jednocześnie twórcą kultury. Wieloznaczność obu słów daje szerokie pole do interpretacji i organizacji działań. Konferencja inaugurująca przybliży tegoroczną tematykę i szczegóły działań w ramach Bardzo Młodej Kultury 2021. Zaprezentowane zostaną formy wsparcia finansowego inicjatyw lokalnych w ramach prowadzonego przez PIK systemu grantowego, bezpłatne otwarte szkolenia, wyjazdy studyjne, spotkania informacyjne, działania badawcze i sieciujące.

Program konferencji oraz formularz zgłoszeniowy znajdują się tutaj.

źródło: PIK

oprac.: Aneta Kursa