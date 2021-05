By utrwalać tradycję i kulturę

Przegląd Kapel i Śpiewaków Ludowych Województwa Podlaskiego to sposób, aby chronić tradycje muzykowania i śpiewu ludowego. Ważne jest, by przekazywać je przyszłym pokoleniom. Muzyka tradycyjna to część kultury, o której trzeba przypominać.

W przesłuchaniach wzięło udział 26 kapel, solistów, śpiewaków i gawędziarzy. Jak podkreślili członkowie komisji, uczestnicy wykazali się ogromną różnorodnością tradycji kulturowych.

Przepustka do 55. Ogólnopolskiego Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą

Dzięki udziałowi w Przeglądzie, wybrani uczestnicy będą mogli wziąć udział w 55. Ogólnopolskim Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą. Jurorzy nominowali: Zespół Śpiewaczy z Turośli, Marcina Lićwinko, Elżbietę Tomczuk i Natalię Nikitiuk, Jana Kanię i Karola Saciłowskiego, a także Dawida Sutkowskiego.

źródło i fot.: Podlaski Instytut Kultury w Białymstoku

oprac.: Paulina Tołcz

red.: Paulina Dulewicz