Projekt Clapton – Jan Chojnacki i Bartek Grzanek Trio w „Spodkach”

Projekt Clapton to ok 120 min. spotkanie z twórczością jednego z największych wykonawców muzyki bluesowej — Erica Claptona, wypełnione historiami, wspomnieniami i anegdotami o artyście. Zilustrowane jest fragmentami filmu biograficznego, zdjęciami i archiwalnymi nagraniami. Całość złożona z dwóch części: rozmowy, prowadzonej przez człowieka, który o bluesie wie wszystko – dziennikarza radiowej „Trójki”, Jana Chojnackiego, a także koncertu zespołu Bartek Grzanek Trio, który specjalnie na tą okazję przygotował autorskie wersje największych przebojów wielkiego bluesmana. Wystąpi wokalista i gitarzysta Bartek Grzanek, któremu towarzyszą znakomici muzycy: Mirosław Wiśniewski i Przemek „Bęben” Kuczyński. Odbiorców czeka niezapomniana porcja muzyki na żywo.

Jan Chojnacki - dziennikarz radiowej „Trójki”. Dziennikarz muzyczny, popularyzator bluesa w Polsce. Współpracownik Trójki od 1975 roku. Wtedy na antenie pojawiła się audycja „Bielszy odcień bluesa”, którą prowadzi do dziś. Był także autorem, współautorem i wykonawcą audycji: „Nie tylko dla orłów”, „Lista przebojów dla oldbojów”, „W tonacji Trójki”, „Każdy gra inaczej”, „Trójka pod księżycem”, „Radioman”, „Wejście smaku”, „Tanie granie”, „Piosenki bez granic” i innych.



Bartek Grzanek – charyzmatyczny gitarzysta i wokalista o wyjątkowej barwie głosu. Doskonale łączy partie gitary oparte na feelingu i ekspresji z pełnym emocji śpiewem. Choć w jego stylu i twórczości znajdziemy wpływy różnych gatunków muzycznych takich jak country, rock, czy soul, to w jego żyłach płynie prawdziwy rasowy blues, którym wciąga słuchacza w wyjątkowy świat dźwięków. Debiutował w 1998 roku jako gitarzysta w zespole country – Colorado Band. Od 2000 roku był liderem zespołu Tosteer (wcześniej Toster Band – laureat najważniejszych festiwali bluesowych w Polsce, w tym m.in.: Olsztyńskie Noce Bluesowe, Blues nad Bobrem, Kraśnik Blues Meeting, Rawa Blues Festival). Wraz z zespołem był nominowany w dwóch kategoriach do nagrody Fryderyki, za płytę „Testosterone” oraz ma na swoim koncie supporty m.in. dla Placebo, Dave’a Gahan’a i Budgie. Szerszej publiczności dał się też poznać jako uczestnik I edycji „The Voice of Poland”, finalista V edycji „Mam Talent” oraz jako gitarzysta współpracujący z wieloma artystami w Polsce.

Mirosław Wiśniewski – jazzman, sideman, człowiek do zadań specjalnych, obdarzony niesamowitym stylem i wyczuciem muzycznym – znany z występów z czołówką polskich gwiazd, do których należą między innymi: Edyta Górniak, Zbigniew Wodecki, Laboratorium i wielu innych. Można pokusić się o stwierdzenie, że Mirosław Wiśniewski „wychował” i zainspirował wielu młodych, doskonałych basistów, a jego charakter sprawia, że jest ceniony zarówno przez kolegów z branży, jak i uczniów warsztatów i klinik instrumentalnych.



Przemek „Bęben” Kuczyński – muzyk sesyjny, kompozytor i realizator nagrań. Perkusista uniwersalny – pomimo zacięcia jazzowego, z powodzeniem realizuje projekty z największymi artystami w naszym kraju. Ma również na swoimm koncie współpracę z kilkoma gwiazdami światowego formatu takimi jak: Craig David, In-Grid, Sophie Ellis Baxtor, September, Velvet, a także jazzowymi: Lars Danielsson i Mike Stern. W 2017r. zaliczony do prestiżowego grona „101 Polskich Perkusistów Wszech Czasów” magazynu „Perkusista”.

Spodki PIK, ul. św. Rocha 14.

Cena biletu: 30 zł.

Koncert odbędzie się przy zachowaniu zaleceń sanitarnych rekomendowanych przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w związku ze stanem epidemicznym w Polsce.

źródło: Link do strony Bartka Grzanka

oprac. Anna Augustynowicz

fot. Mateusz Duchnowski