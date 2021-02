Portret i pejzaż - wystawa online w PIK

Krzysztof Borowski to fotograf-amator, aktywny uczestnik działań stowarzyszenia pasjonatów FotoSpółdzielnia. Zafascynowany fotografią analogową, pracuje najczęściej w technice czarno-białej, używając starych materiałów negatywowych. Przygodę z cyfrowym Olympusem, do którego używa ęsto manualnych obiektywów, traktuje jako odskocznię od tradycyjnej ciemni. Jest również zapalonym kolekcjonerem: w prywatnych zbiorach gromadzi polski, przedwojenny sprzęt fotograficzny, m.in. aparaty Filma, Korona oraz takie kultowe marki z epoki PRL-u jak serie aparatów Start, Alfa, Feniks, Druh i Ami. Najlepiej czuje się w portrecie, a ostatnim jego odkryciem jest technika gumy, należąca do starych technik fotograficznych, uznawanych za szlachetne.

Guma dwuchromianowa jest bardzo wdzięczną techniką – praca nad odbitką przebiega w oświetleniu, co prawda dość słabym, ale w porównaniu z klasyczną ciemnią, znacznie bardziej komfortowym. Jej niezwykłość wynika z połączenia pozornej prostoty i jednocześnie złożonego procesu przygotowania składników, ponieważ do naświetlania można użyć promieni słonecznych, a do wywołania zwykłej wody. Efekt zawsze jest w pewnym stopniu nieprzewidywalny, a na pewno niepowtarzalny.

Wystawę można oglądać na stronie Podlaskiego Instytutu Kultury do 7 marca.

źródło/fot.: PIK

oprac.: Władysław Tokarski

red.: Barbara Likowska-Matys