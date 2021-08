Podsumowanie Letnich Warsztatów Teatralnych PIK

Przez dwa tygodnie dzieci i młodzież w wieku od 5 do 15 lat rozwijały swoje artystyczne zainteresowania pod okiem profesjonalistów: scenografa, muzyków, reżysera oraz aktora. Podczas swojej teatralnej przygody uczestnicy samodzielnie wykonywali elementy scenografii i rekwizyty, poznawali swoje możliwości głosowe oraz ruchowe. Spotkali się również z aktorami oraz odwiedzili profesjonalne sceny Teatru Wierszalin w Supraślu oraz Białostockiego Teatru Lalek.

Rezultatem ich wspólnej pracy twórczej stały się minispektakle: „Ptaki”, „Barwy” i „Kto wyłączył prąd”.



PIKtoGRAmy to cykl działań teatralnych adresowanych do dzieci i młodzieży z województwa podlaskiego, realizowany przez Podlaski Instytut Kultury od czerwca tego roku. Do tej pory w ramach projektu odbyły się: sześciodniowy Przegląd Twórczości Dziecięcej i Młodzieżowej Pikuś, warsztaty teatralne, konsultacje merytoryczne dla grup teatralnych z regionu oraz dziewięć spektakli teatralnych i koncertów. Projekt został dofinansowany przez Ministerstwo Kultury Dziedzictwa Narodowego i Sportu.

