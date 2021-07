Podlaskie Kino Plenerowe gościło w Łomży

To druga edycja inicjatywy marszałka Artura Kosickiego, którą przygotowuje Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego we współpracy z Podlaskim Instytutem Kultury (PIK). W ubiegłym roku mobilne kino gościło w 10 miejscowościach województwa. W tym roku zaplanowanych było od 9 lipca do 5 września, 17 letnich "pikników z filmem". Jednak burzliwa pogoda nie wszędzie pozwoliła na plenerowe seanse.

Do Łomży wielki ekran i aparatura nagłaśniająca zawitały po raz pierwszy i nic nie przeszkodziło w dobrej zabawie młodszych i starszych. Korzystając z ciepłej i spokojnej aury około 150 osób z leżaków i ławek, a nawet z kocyków rozłożonych na trawie, obejrzało przygody detektywa Pikachu, a potem detektywa Blanca (w tej roli Daniel Craig, odtwórca roli Jamesa Bonda) w kryminalnym filmie "Na noże".

Skarpę nad doliną Narwi za jedno z najpiękniejszych miejsc w mieście uważa wicemarszałek Marek Olbryś. Niedawno okazało się, że "muszla" doskonale nadaje się na imprezy sportowe (konkretnie ogólnopolski turniej plażowej piłki ręcznej, którego organizację wsparł UMWP), a tym razem sprawdziła się jako plenerowe kino.

- Ta lokalizacja to strzał w dziesiątkę - powiedziała Monika Bikowska, która przyszła na seans z mężem i synkiem Szymonem. - Jesteśmy pod wielkim wrażeniem. Jest bardzo dobre nagłośnienie i w ogóle jest to fajna atrakcja.

Podlaskie Kino Plenerowe jeszcze przez ponad miesiąc gościć będzie w kolejnych miejscowościach województwa z atrakcyjnymi filmami.

- Repertuar dobrany został w taki sposób, by każdy mógł znaleźć coś dla siebie. Znalazły się w nim zarówno bajki dla najmłodszych, komedie, filmy akcji, jak i dramaty, a w każdej miejscowości wyświetlone zostaną po dwa tytuły - zapowiadała podczas inauguracji cyklu Izabela Smaczna-Jórczykowska, dyrektor Departamentu Polityki Informacyjenej UMWP.

Podlaskie Kino Plenerowe udostępnia widzom dezynfekowane każdorazowo leżaki. W projekcjach może brać udział do 250 osób przebywających na wygrodzonym terenie. Filmy są odtwarzane na ekranie typu LED o powierzchni 24 metrów kwadratowych, a dobre nagłośnienie zapewnia sześć kolumn ustawionych co 20 metrów.

tekst i fot.: Maciej Gryguc

red.: Paulina Tołcz