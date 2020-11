„Podlaskie impresje” – charytatywna aukcja obrazów

Co ważne, cały dochód ze sprzedaży obrazów przeznaczony będzie na Białostockie Hospicjum dla Dzieci. Prowadzi je od 2009 Fundacja „Pomóż Im”. To pierwsze w północno-wschodniej Polsce domowe hospicjum dla dzieci. Dzięki tej opiece nieuleczalnie chore dzieci nie są skazane na długotrwały pobyt w szpitalu, ale mogą przebywać w swoich domach, w otoczeniu bliskich. Działalność fundacji skupia się na poprawie jakości życia chorych dzieci, dawaniu im nadziei i oparcia w najtrudniejszych chwilach. Od początku działalności pod skrzydłami fundacji znalazło się już niemal pół tysiąca dzieci, a rocznie to około 50 maluchów.

Link do aukcji w serwisie OneBid. W załączniku katalog aukcji.

źródło i fot.: PIK w Białymstoku, oprac.: Małgorzata Sawicka