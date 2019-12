Podlaskie impresje – aukcja charytatywna w WOAK

Organizatorzy zatroszczyli się nie tylko o piękne przedmioty do licytacji, ale też o artystyczną oprawę aukcji. Wystąpi mianowicie grupa The Boars Band, która zwyciężyła tegoroczny Wojewódzki Przegląd Zespołów Rockowych „Rockowania”, a także Marta Szałkiewicz z WOAK, śpiewaczka i pianistka.

– Podczas aukcji będzie licytowanych aż 21 obrazów – zachęca Karolina Szymańska-Skowronek z WOAK-u, pomysłodawczyni aukcji. – Są to prace artystów malarzy związanych z WOAK-iem, biorących udział w wystawach i plenerach organizowanych przez WOAK. Zlicytujemy też jedną fotografię Jerzego Fedorowicza.

Co ważne, cały dochód ze sprzedaży obrazów przeznaczony będzie w całości na Białostockie Hospicjum dla Dzieci. Prowadzi je od 2009 Fundacja „Pomóż im”. To pierwsze w północno-wschodniej Polsce domowe hospicjum dla dzieci. Dzięki tej opiece nieuleczalnie chore dzieci nie są skazane na długotrwały pobyt w szpitalu, ale mogą przebywać w swoich domach, w otoczeniu bliskich. Działalność fundacji skupia się na poprawie jakości życia chorych dzieci, dawaniu im nadziei i oparcia w najtrudniejszych chwilach. Od początku działalności pod skrzydłami fundacji znalazło się już niemal pół tysiąca dzieci, a rocznie to około 50 maluchów.

Elżbieta Grzybek, artysta plastyk, jedna z osób, które przekazały swoje prace na aukcję, tłumaczy: Uważam, że sztukę należy propagować, tym bardziej, że jest to chwalebny cel – na potrzeby hospicjum, więc jak najbardziej popieram tę aukcję. A do tego jest to też rozpowszechnianie sztuki!

Katarzyna Krauze-Romejko, której obraz też będzie licytowany, dodaje: Jestem lekarzem i lubię pomagać, lubię też malować. Często swoje obrazy przekazuję na cele charytatywne. Robię to, bo myślę, że dobro zawsze wraca.





Dlatego przyjdźmy w mikołajki do Spodków WOAK, żeby pomóc fundacji pomagać!





Katalog aukcyjny można zobaczyć na TUTAJ



mat.org.