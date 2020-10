PIK. Wystawa prac uczestników XXII Ogólnopolskich Warsztatów Malarskich

Plenery malarskie organizowane przez Podlaski Instytut Kultury w Białymstoku stały się już tradycją. Co roku uczestniczą w nich artyści nieprofesjonalni, którzy najczęściej pracują zawodowo w instytucjach takich jak: teatr, biura projektowe, rozgłośnie radiowe, firmy różnych branż. W większości wywodzą się z Podlasia lub powracają tu z daleka, ze względów rodzinnych lub sentymentalnych. Plener jest ku temu wspaniałą okazją. Pozostawiają tutaj swój ślad – obrazy, które są specyficznym, osobistym komentarzem rzeczywistości. Wypowiadają się w malarstwie olejnym, akrylowym, czasem akwareli, niektórzy w rysunku lub pastelach. Organizacja plenerów pozwala poznawać urokliwe miejsca, takie jak Pojezierze Augustowskie, Suwalszczyzna, Mielnik, Przewięź czy Drohiczyn. W tym roku był to Goniądz i okolica, które inspirowały nadbiebrzańską przyrodą, a także krajobrazem miasteczka, z klimatyczną architekturą małych domków, wąskich uliczek i ogrodów.



Po zakończeniu pleneru PIK jak zwykle organizuje wystawę prac uczestników. W tym roku będzie to spotkanie online.



Wernisaż zaplanowano na najbliższy poniedziałek (19.10).

PIK wyda również katalog dokumentujący plenerowe prace malarskie.

Zapraszamy na stronę www.pikpodlaskie.pl

źródło: PIK

oprac. Aneta Kursa