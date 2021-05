Pierwsze przesłuchania w ramach tegorocznej edycji Rockowań

Półfinały Rockowań odbędą się we wrześniu w Siemiatyczach i Zambrowie, a koncert finałowy planowany jest na 9 października w Spodkach PIK w Białymstoku. Główna nagroda przeglądu to 5 tys. zł, a laureaci drugiego i trzeciego miejsca otrzymają odpowiednio 2,5 tys. zł i 1,5 tys. zł. Dodatkową nagrodę ufundowało Radio Białystok – partner medialny Rockowań. Jest to zakwalifikowanie do finału plebiscytu „Niebieski Mikrofon – Muzyczna Nagroda Polskiego Radia Białystok 2021” oraz koncert live na antenie radia dla wybranego zespołu.

Rockowania to przegląd zespołów rockowych z województwa podlaskiego, organizowany przez Podlaski Instytut Kultury (PIK) od sześciu lat. Do udziału zapraszane są zespoły amatorskie z regionu, niezwiązane kontraktem płytowym ani inną umową wydawniczą, grające szeroko pojętą muzykę rockową.

źródło: Podlaski Instytut Kultury

oprac.: Aneta Kursa

red.: Barbara Likowska-Matys