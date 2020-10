Nowe metody i technologie w projektowaniu kultury

To propozycja zarówno dla osób zarządzających instytucjami kultury, jak i animatorów, czy edukatorów z obszaru kultury. Celem studiów jest przedstawienie najnowszych metod pracy i narzędzi komunikacji w instytucjach kultury. Słuchacze nauczą się wykorzystywać w działalności kulturalnej multimedia, media społecznościowe, myślenie wizualne, czy metody rozwijania w sobie i innych kreatywności. Poznają od strony praktycznej zasady i sposoby digitalizacji, jak również nauczą się obsługi nowoczesnych platform komunikacyjnych. Ostatnie miesiące jasno pokazały, że kreatywne wejście z ofertą kulturalną do sieci, czy zdalny kontakt z odbiorcami to konieczność. Rzecz w tym by robić to profesjonalnie, tak by odbiorców nie tylko zatrzymać, ale i zaangażować w projektowanie kultury” – przekonuje Joanna Gaweł z PIK. Słuchacze studiów będą mieli możliwość doskonalenia warsztatu pracy zgodnie z najnowszymi trendami i zmieniającymi się nieustannie potrzebami odbiorców. Znaczna część zajęć będzie realizowana w formie praktycznej. Dyskusje prowadzone w trakcie zajęć pozwolą na wymianę doświadczeń i nawiązanie kontaktów, które posłużą w dalszej karierze zawodowej.

Studia będą prowadzone w trybie zaocznym i obejmą dwa semestry, łącznie 262 godziny. Wybierając je będzie można skorzystać z bonów edukacyjnych, które będą dostępne na początku listopada. Szczegółowe informacje, podanie o przyjęcie na studia oraz plan zajęć dostępne są na stronie Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku

źródło: PIK

oprac. Władysław Tokarski

fot. Mateusz Duchnowski/archiwum UMWP