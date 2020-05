Noc Muzeów z kubkiem herbaty w ręku!

Pierwsza z nich prezentuje kompozycje z pracowni batiku Mamut, działającej przy Miejskim Domu Kultury w Przasnyszu. Batik to oryginalny sposób wytwarzania barwnych tkanin przy pomocy wosku oraz wielokrotnego nakładania barwników na tkaniny. Technologia ta wywodzi się z terenów dawnych Indochin. Używa się jej do wytwarzania materiałów użytkowych - tkanin na ubrania czy zasłony, ale jest to też niezwykle efektowny rodzaj sztuki. Niecodzienne właściwości batiku ujawniają się głównie w dwustronności prac, wspaniałych efektach podświetlania kompozycji wykonanych tą technologią oraz niepowtarzalnych żyłkowaniach, które powstają pod wpływem pękającego wosku i wypełniających je barwników. Na wystawie w PIK zobaczymy wybrane prace z takich kolekcji Mamuta jak „Muzycy”, „Ikona – batik – inspiracje”, czy „Kompozytorzy”.

Druga wystawa proponowana przez Podlaski Instytut Kultury to prace uczniów Liceum Sztuk Plastycznych im. Wojciecha Kossaka w Łomży, stanowiące przekrój technik, tematów i talentów. PIK pokaże prace malarskie, rysunkowe, grafiki oraz rzeźby, które powstały w szkolnych pracowniach – pełnych rekwizytów, aranżacji przestrzennych, zapachów, idei i koncepcji.

Wystawy będą dostępne na stronie www.pikpodlaskie.pl od 16 maja, od godziny 18. A już wkrótce PIK zaprosi wszystkich chętnych do oglądania ekspozycji na żywo!

źródło: Podlaski Instytut Kultury

oprac. Aneta Kursa