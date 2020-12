„Niedługie życie” Dariusza Kucia – spotkanie online w PIK

Dr Dariusz Kuć jest wieloletnim lekarzem Białostockiego Hospicjum dla Dzieci prowadzonym przez Fundację „Pomóż Im”. W swojej książce „Niedługie życie”, wydanej w grudniu br. przez wydawnictwo Znak, podjął temat życia i pożegnania z nieuleczalnie chorymi dziećmi.

- To zbiór 21 wywiadów z rodzicami dzieci, które cierpiały z powodu chorób nieuleczalnych i były pod opieką Białostockiego Hospicjum dla Dzieci Fundacji „Pomóż Im” – mówi autor książki. – Książkę tę napisałem po to, żeby zrozumieć, co to znaczy pozwolić swemu dziecku odejść. Kiedy jest ten moment, w którym najlepsze, co można zrobić w imię miłości do dziecka, to przestać walczyć o życie? Napisałem tę książkę, aby wszyscy, którzy podejmują trudne decyzje o dalszym leczeniu lub jego przerwaniu – niekoniecznie dziecka, może to dotyczyć innej bliskiej nam osoby – mieli choć trochę łatwiej niż ci, z którymi rozmawiałem.