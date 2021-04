„Natury kultury”, czyli konkurs na projekty edukacyjno-kulturowe dla dzieci i młodzieży z regionu

Podlaski Instytut Kultury (PIK) w Białymstoku ogłasza nabór wniosków na tegoroczną, VI edycję konkursu na projekty edukacyjno-kulturowe skierowane do dzieci i młodzieży z województwa podlaskiego. Do rozdysponowania jest ponad 110 tys. zł. Wnioski można nadsyłać do 4 maja br. Konkurs realizowany jest w ramach zadania Bardzo Młoda Kultura w województwie podlaskim w latach 2019–2021.