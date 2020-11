„Na granicy” – literacko-plastyczny konkurs PIK

„Na granicy” – to nowa inicjatywa literacka i plastyczna PIK. Wiele osób w czasie pandemii znalazło się na granicy wytrzymałości, może na granicy lęku, strachu… o wszystko – o zdrowie, życie, bliskich, o pracę, środki do życia. Być może ktoś znalazł się na granicy wiary w ludzi, na granicy życzliwości, solidarności. A może niektórzy przekroczyli już granicę paniki? Bardzo prawdopodobne, że dla niektórych życie stanęło na granicy absurdu. Konieczne stało się wyjście ze stref komfortu, z bezpiecznej codzienności i dostosowanie się do nowej rzeczywistości.



Esej lub obraz

Podlaski Instytut Kultury proponuje dwie kategorie konkursowe – literacką i plastyczną, esej lub obraz. Esej – bo to forma, która wymyka się sztywnym definicjom i daje ogromne możliwości przekazania emocji, przemyśleń, refleksji. Powinien to być esej publicystyczny, w którym punktem wyjścia jest społeczna lub indywidualna codzienność w czasach koronawirusa. Ważne, by to były własne przemyślenia, własne refleksje i własne najbardziej osobiste emocje.

Druga propozycja to obraz – rysunek lub grafika, które będą ilustracją zdarzeń, myśli i emocji. To jakby stopklatka wyjęta z całego ciągu osobistych doświadczeń, które miały miejsce w okresie odosobnienia i także obecnie, w czasie obostrzeń społecznych. Obraz nie opowie wszystkiego, ale dzięki artystycznej ekspresji może w mocny sposób przekazać to co najważniejsze – stan duszy.

Najlepsze prace – i te literackie i plastyczne – zostaną opublikowane w e-wydawnictwie pt. „Na granicy”. Rysunki i grafika będą stanowiły ilustracje do zbioru esejów. A cała publikacja pokaże, co czujemy i co myślimy, gdy stajemy na granicy naszego dotychczasowego, znajomego, poukładanego i bezpiecznego świata.

Kontakt: nagranicy@pikpodlaskie.pl.

Regulamin i karta zgłoszenia.





źródło i fot.: PIK

oprac. Anna Augustynowicz