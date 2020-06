„Moralność pani D.” – spektakl w Spodkach

Sztukę zaprezentuje Pro Arte Plus. Jest to grupa teatralna dla młodzieży w wieku powyżej 16 lat, nad którą opiekę artystyczną sprawuje Bernard Bania, aktor Teatru Dramatycznego w Białymstoku. Bilety kosztują 10 zł i będą dostępne w Spodkach - siedzibie Podlaskiego Instytutu Kultury przy ul. św. Rocha 14 zarówno w przedsprzedaży (poniedziałek i wtorek, w godz. 8:00–18:00), jak i bezpośrednio przed wydarzeniem.

– Tytuł spektaklu to „Moralność pani D.”, gdyż jest to moja adaptacja sztuki Gabrieli Zapolskiej „Moralność pani Dulskiej – wyjaśnia Bernard Bania. – Przeniosłem akcję w czasy współczesne, tym samym pokazując uniwersalność terminu dulszczyzna. Tego typu postawa: zakłamania czy obłudy nie jest przypisana tylko do jednego okresu w historii, takie rodziny funkcjonują też obecnie – chciałem to podkreślić.

Nad spektaklem grupa Pro Arte Plus pracowała w 11-osobowym składzie od września 2019 roku. W marcu 2020 roku próby w Spodkach PIK zostały przerwane przez pandemię koronawirusa, ale młodzi aktorzy się nie poddali i kontynuowali prace nad sztuką online. 17 czerwca będzie można się przekonać, jaki jest efekt końcowy tej pracy.

Impreza odbędzie się przy zachowaniu zaleceń sanitarnych rekomendowanych przez Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w związku ze stanem epidemicznym w Polsce.

źródło: Podlaski Instytut Kultury

oprac. Aneta Kursa