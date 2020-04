Kulturalna majówka – cały region w zasięgu ręki

Są tam wirtualne galerie malarstwa, zajęcia aerobiku, czytanie bajek, rodzinne tworzenie instrumentów z tego co ma się pod ręką, zajęcia plastyczne, rękodzielnicze i wiele wiele innych. To wspaniała praca podlaskich instruktorów i animatorów kultury, którzy w tym trudnym dla wszystkich czasie starają pokazać, że każde działanie kulturalne pomaga zachować pogodę ducha, równowagę, spokój serca, pomaga pozytywnie myśleć. W bogatej ofercie każdy może znaleźć coś dla siebie. Są tam propozycje dla dzieci, młodzieży, seniorów. Dla całych rodzin i dla tych, którzy chcą coś zrobić samodzielnie w zaciszu swojego pokoju. Wszystko w jednym miejscu - link do zakładki PIK.

Warto pamiętać, przed nami Święto Flagi - 2 maja i Narodowe Święto Konstytucji - 3 maja. Nie spotkamy się razem na miejskich placach i rynkach, ale możemy wywiesić flagi i wspólnie zaśpiewać. Na przykład piosenkę Witaj Majowa Jutrzenko. To jedna z najbardziej znanych pieśni opiewających Konstytucję Trzeciego Maja. Powstała w czterdziestą rocznicę uchwalenia Konstytucji, podczas powstania listopadowego, w kwietniu 1831 roku. Do popularnej wówczas melodii (prawdopodobnie autorstwa Fryderyka Chopina) tekst napisał poeta i autor wierszy patriotycznych Rajnold Suchodolski, a po 1919 roku zmian w tekście dokonał poznański poeta Adam Kompf. Melodia pieśni jest stylizowana na mazurka. Podlaski Instytut Kultury proponuje śpiewanie tej pieśni i to na głosy wspólnie z instruktorami PIK – Mariuszem Żwierko i Martą Szałkiewicz. Link do nagrania z nutami można znaleźć na stronie Podlaskiego Instytutu Kultury. A nagranie z rodzinnym śpiewem – jako efekt nauki - można wysłać na adres: muzyka@pikpodlaskie.pl.



źródło: Podlaski Instytut Kultury

fot. Archiwum UMWP