Kreatywna książeczka i gry online dla najmłodszych od PIK

Pozycja książkowa o tytułowym Panu Pichonie jest źródłem wiedzy o polskim kompozytorze i kulturze tradycyjnej, którą twórca zachwycił się w młodzieńczych latach. Szarady, łamigłówki, propozycje ludowych zabaw i wskazówki wprowadzą najmłodszych w poznawanie życia i twórczości wybitnego wirtuoza.

W ramach projektu powstały również cztery edukacyjne gry online, które sprawdzą zręczność, spryt oraz zdolności zapamiętywania. Polegają one na ułożeniu puzzli i dopasowaniu do siebie elementów układanki, trenowaniu pamięci poprzez odnajdywanie dwóch takich samych obrazków w memory, zagraniu melodii ludowej na pianinie lub stworzeniu motywu z podlaskich ręczników ludowych, co umożliwi sprawdzenie swoich sił w hafcie krzyżykowym.

PIK zachęca, aby spędzić kreatywnie czas podczas ferii, wspólnie z rodziną bawiąc się, odkrywając ciekawostki i rozwiązując zadania.

Książeczkę można pobrać tu: kreatywna książeczka o Chopinie, a gry znajdują się pod tym linkiem: PIK Podlaskie – gry.

oprac.: Cezary Rutkowski

źródło/fot.: Podlaski Instytut Kultury