II Ogólnopolski Konkurs Wokalny im. Stanisława Jopka

Konkurs odbywa się w czterech kategoriach wiekowych: 8-14 lat, 15-19 lat, 20-25 lat oraz 26 lat plus, bez ograniczeń wiekowych. Kandydaci mają obowiązek przygotować dwa utwory z repertuaru zespołu „Mazowsze” z podanej listy piosenek, w oryginalnej tonacji.

Pierwszy etap to eliminacje na szczeblu wojewódzkim. Za ich organizację odpowiadają Partnerzy Regionalni, którymi w każdym z województw są instytucje kultury działające na danym terenie. To Partnerzy Regionalni organizują pierwsze przesłuchania, powołują jury oraz przy udziale przedstawicieli zespołu „Mazowsze” wyłaniają zwycięzców pierwszego etapu w każdej kategorii wiekowej. Zdobywcy pierwszych miejsc biorą udział w drugim etapie konkursu, który odbywa się w siedzibie „Mazowsza” w Otrębusach pod Warszawą.

Zwycięzcy regionalnych etapów nie tylko biorą udział w kolejnych przesłuchaniach konkursowych, ale także uczestniczą w zorganizowanych dla nich warsztatach oraz wyjazdach. Punktem kulminacyjnym drugiego etapu konkursu jest Koncert Galowy, podczas którego zdobywcy pierwszych trzech miejsc w każdej kategorii wiekowej występują na scenie wraz z artystami „Mazowsza”, w słynnych na całym świecie kostiumach zespołu.

Laureaci otrzymują też nagrody finansowe: I Nagroda – 8 000 zł , II Nagroda – 5 000 zł, III Nagroda – 3 000 zł, Wyróżnienie – 2 000 zł oraz Nagroda publiczności – 2 000 zł.

Już pierwsza edycja konkursu pokazała, że pomysł na jego zorganizowanie okazał się strzałem w dziesiątkę. Do konkursu przystąpiło blisko 600 osób w różnym wieku, a piosenki „Mazowsza” zyskały jeszcze większą popularność. Druga edycja została zmodyfikowana i rozszerzona o przedstawicieli Polonii. Partnerem zespołu „Mazowsze” w organizacji Konkursu poza granicami Polski jest Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”.

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wysłanie wypełnionej i podpisanej karty zgłoszenia w postaci formularza elektronicznego znajdującego się na stronie internetowej www.mazowsze.waw.pl.

Zgłoszenia należy wysyłać do 1 października 2021 r., mailowo na adres konkurs.jopek@pikpodlaskie.pl lub pocztą tradycyjną na adres:

Podlaski Instytut Kultury w Białymstoku, ul. św. Rocha 14, 15-879 Białystok z dopiskiem „Konkurs im. Jopka”.

Szczegółowych informacji udziela koordynator regionalny: Marta Szałkiewicz (Dział Animacji PIK), tel. 85 744 63 13 e-mail: konkurs.jopek@pikpodlaskie.pl

***

Stanisław Jopek, tenor i wieloletni członek chóru zespołu „Mazowsze” był postacią nietuzinkową. Nie tylko ze względu na piękną barwę głosu – tenor o barytonowym zabarwieniu, ale również w związku ze swoją życiową drogą, która odbył, by ostatecznie stać się pierwszym solistą największego zespołu narodowego w Polsce. Urodził się i wychowywał we Lwowie, a potem, po repatriacji, w Kościerzycach na Dolnym Śląsku. Stamtąd, poprzez zespół Skolimów, przywędrował do „Mazowsza” i został w zespole aż do końca swojego życia, do końca śpiewając i występując na scenie. Śpiewał w 36. językach. Kochał scenę, a jego kunszt wykonawczy na całym świecie wzbudzał zachwyt, uwielbienie i podziw. Nazwanie organizowanego przez „Mazowsze” Konkursu wokalnego imieniem Stanisława Jopka było dla organizatorów oczywiste i naturalne.

źródło: Podlaski Instytut Kultury

oprac.: Aneta Kursa