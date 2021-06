Eliminacje wojewódzkie do 66. Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego

Tradycja Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego jest wciąż żywa i troskliwie pielęgnowana, a sztuka słowa wciąż przyciąga nowe pokolenia wykonawców – to opinia jury z poprzednich edycji wydarzenia zachęcająca do udziału miłośników literatury. W niedzielę (13.06) rozpoczynają się eliminacje do konkursu w białostockich Spodkach do 66. edycji tego konkursu.