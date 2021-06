Dźwięki organów rozbrzmią w Podlaskiem

To prawdziwa gratka dla melomanów i amatorów muzyki płynącej z instrumentów klawiszowych - cały miesiąc przepełniony dźwiękami organów.

- Na festiwalu usłyszymy muzykę z zakresu od wczesnego baroku do muzyki współczesnej. Instrumenty same narzucają repertuar, który można wykonywać. Podlaski Instytut Kultury po raz pierwszy zaangażował się w organizację koncertów w naszym regionie. To bardzo ważne, bo mniejsze miejscowości nie zawsze mają możliwość organizacji tego typu eventów - mówił Józef Kotowicz, kierownik artystyczny Podlaskich Koncertów Organowych.