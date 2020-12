„Duszopisarstwo” w PIK– warsztaty dla pisarzy i poetów

Czym jest „duszopisarstwo”?

- „Duszopisarstwo to patchworkowa nazwa pełna pasji i dźwięcznych meandrów. Po prostu. Rozpakuj ją z pudełka, a proces stawiania liter potraktuj jak prezent dla samego siebie. Duszopisarstwo to pisanie duszą – mówi Malika Ledeman, autorka tej idei – To mówienie o tym, co płynie z serca. Tym, co chcemy podarować sobie i światu. W końcu jest tak wiele tematów, które wymagają uwagi, a może raczej bycia uważnym, by móc je zrozumieć, poczuć aż w końcu ich doświadczyć. Nie bój się – dodaje.

Autorka stworzyła swoje warsztaty, by podarować narzędzie, który pozwoli na wyrażenie i lepsze zrozumienie siebie.

Uwaga: liczba miejsc na warsztaty jest ograniczona (8 osób na każdym z warsztatów), decyduje kolejność zgłoszeń. Formularz zgłoszenia znajduje się na stronie Podlaskiego Instytutu Kultury .

Malika Ledeman – jak sama mówi: żyje, pisze i czyta. Słupszczanka, która po siedmiu latach spędzonych w Poznaniu przeniosła się do podlaskiej, drewnianej chaty, by później rozłożyć swą matę do jogi na parkiecie warszawskiej kamienicy. Pielęgnuje rośliny i życiowe relacje, a stolica nie przeszkadza jej w odnajdywaniu spokoju. Od wielu lat jest dziennikarką związaną z kulturą i sztuką – nie boi poruszać się również tematów związanych ze świadomością, ale i psychiką czy chorobą człowieka. Pierwsze, literackie kroki stawiała w gazecie „Freshmag”, „Vege” czy „Slow”, by później stać się współzałożycielką ogólnopolskiego wydawnictwa prasowego, a tym samym redaktorką naczelną magazynu „Kraft”. Od kilku miesięcy twórczyni autorskiej idei duszopisarstwa – warsztatów pisania sercem, gdzie uczy wyrażania siebie za pomocą słowa.





źródło: PIK

oprac. Aneta Kursa