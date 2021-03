6. edycja Rockowań

Przegląd kierowany jest do zespołów amatorskich grających szeroko pojętą muzykę rockową, niezwiązanych kontraktem płytowym ani inną umową wydawniczą. Pierwszy etap to przesłuchania powiatowe, we wrześniu planowane są półfinały, a koncert finałowy odbędzie się 9 października w Spodkach PIK w Białymstoku.

Zespoły, które wezmą udział w Rockowaniach, powalczą o nagrody finansowe. Główna nagroda przeglądu to 5000 złotych, a laureaci drugiego i trzeciego miejsca otrzymają odpowiednio 2500 i 1500 złotych. Dodatkową nagrodę ufundowało Radio Białystok – partner medialny Rockowań. Jest to zakwalifikowanie do finału plebiscytu „Niebieski Mikrofon – Muzyczna Nagroda Polskiego Radia Białystok 2021” oraz koncert live na antenie radia dla wybranego zespołu.

Wypełnioną kartę zgłoszenia wraz z płytą zawierającą nagrania trzech własnych utworów, należy przesłać do 10 kwietnia 2021 r. na adres: Podlaski Instytut Kultury, ul. św. Rocha 14, 15-879 Białystok lub drogą elektroniczną: rockowania@pikpodlaskie.pl.

Karta zgłoszenia oraz regulamin znajdują się na stronie https://pikpodlaskie.pl/rockowania-2021. Więcej informacji udziela Dział Spodków PIK, tel. 85 749 60 53.

źródło: Podlaski Instytut Kultury

oprac.: Aneta Kursa

fot.: Mateusz Duchnowski