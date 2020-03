Zapusty w Skansenie, czyli niepowtarzalna okazja, żeby poczuć atmosferę karnawału na podlaskiej wsi

Jak dawniej wyglądały zapusty na podlaskiej wsi? Kolorowo i radośnie. Najważniejsze było odpowiednie przebranie. Miało rozśmieszać, ale też przenosić wszystkich biorących udział w zabawie do innej, magicznej rzeczywistości. Ludzie przebierali się za zwierzęta: bociana, niedźwiedzia czy kozę, za postacie „nie z tego świata”, jak diabeł, anioł czy śmierć. Czasem mężczyźni przebierali się za kobiety i odwrotnie.

Na tegorocznych „Zapustach w Skansenie” wspólną zabawę poprowadzą zespoły ludowe z okolic Knyszyna i Moniek: Knyszynianki, Trzciannianki, Pogodna Jesień i Kompania Męska. Przypomną dawne zwyczaje towarzyszące ostatnim chwilom karnawału: skoki przez kłodę, zabawę ze stęporą, szorowanie popiołem garnków, żeby nie została na nich nawet odrobina tłuszczu gdy nadejdzie Wielki Post. Ostatkom towarzyszy zawsze myśl o zbliżającym się Wielkim Poście ale też oczekiwanie na nadejście wiosny. Stąd zwyczaj palenia słomianej kukły, która jest symbolem zimy.

Podczas zapustów nie może zabraknąć tłustych smakołyków, na przykład pączków i faworków, bo przecież trzeba się najeść do syta przed czterdziestodniowym postem. Nie może też zabraknąć muzyki. Tym razem na Zapustach w Skansenie do tańca zagra Kapela Batareja mająca w swoim repertuarze muzykę ludową z różnych regionów Polski. Członkowie zespołu grają na instrumentach, które można było usłyszeć przed laty na wiejskich zabawach: skrzypcach, akordeonie, cymbałach czy barabanie.

Wszystko wskazuje na to, że atrakcji będzie co niemiara, ale gdyby jednak ktoś poczuł niedosyt, zapraszamy na warsztaty, podczas których można będzie zrobić sobie karnawałową maskę.

Zapusty w Skansenie

Podlaskie Muzeum Kultury Ludowej

Termin: niedziela, 23 lutego 2020 r.

godz. 12.00

Wstęp wolny

źródło: Podlaskie Muzeum Kultury Ludowej

oprac.Aneta Kursa