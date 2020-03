W Podlaskim Muzeum Kultury Ludowej (PMKL) ruszył cykl „Podróże na trudne czasy”

Tekst o chałupie z Tymianek-Buci jest bogato ilustrowany fotografiami, tak, by czytający mógł zobaczyć nie tylko budynek z zewnątrz w różnych porach roku, ale też wszytko to, co znajduje się we wnętrzach. Podobnie będą wyglądały kolejne nasze podróże, między innymi do Bobry Wielkiej, Pieczysk czy Redut. Na stronie internetowej oraz na Facebooku Podlaskiego Muzeum Kultury Ludowej w najbliższym czasie można będzie znaleźć wiele informacji o obrzędach związanych z wiosną i Świętami Wielkanocnymi. Jest już post zawierający przepis na „busłowe łapy” – ciasto w kształcie bocianich łap. Będą kolejne przepisy, ale też pomysły na tradycyjne świąteczne ozdoby czy ludowe zabawy.

Na bieżąco będą umieszczane zdjęcia o tym, jak w skansenie rozkwita wiosna.



