Tańcowała igła z nitką. Warsztaty dla miłośników krawiectwa

Ruszyła rekrutacja do projektu, w którym uczestnicy będą zajmować się nadbużańską odmianą ludowego stroju podlaskiego, noszoną dawniej na terenach ciągnących się wzdłuż brzegu rzeki Bug, od miejscowości Dołhobrody na południu, po wieś Hołowczyce na północy. Charakterystyczny element tego stroju, zarówno męskiego, jak i kobiecego, to lniana koszula, której ozdobą są perebory – ornament tkacki naszyty na kołnierzyku i rękawach. Mężczyźni z nadbużańskich terenów Podlasia nosili też kamizele i lniane spodnie, kobiety – spódnice z samodziału w barwne pasy, pasiaste zapaski i gorsety zdobione haftem lub zestawem guziczków.

Zanim uczestnicy „Tańcowała igła z nitką” zabiorą się do szycia, czeka ich solidna porcja wiedzy na temat folkloru Podlasia. Zdobędą ją 25 i 26 lipca podczas wykładów oraz wyjazdów studyjnych do Muzeum Rolnictwa im. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu i Muzeum Małej Ojczyzny w Studziwodach. Obydwie instytucje mają w zbiorach stroje ludowe z Podlasia.

Warsztaty krawieckie rozpoczną się 27 lipca, potrwają do 7 sierpnia. Na każdy element stroju nadbużańskiego uczestnicy poświęcą, w zależności od stopnia skomplikowania, jeden albo dwa dni. Każdy z nich samodzielnie wykona wykroje i uszyje strój. Zajęcia poprowadzi Jolanta Nierodzik – krawcowa od lat zajmująca się szyciem kostiumów dla zespołów ludowych i instytucji kultury, takich jak Opera i Filharmonia Podlaska czy Teatr Wierszalin.

Zwieńczeniem projektu będzie wystawa efektów pracy uczestników. Stroje, które uszyją, już na zawsze pozostaną w PMKL, skąd zespoły ludowe czy grupy teatralne będą je mogły nieodpłatnie wypożyczać.

Projekt będzie realizowany na przełomie lipca i sierpnia. Oprócz umiejętności krawieckich, warunkiem uczestnictwa jest:

- mieszkanie na stałe w miejscowości liczącej mniej niż 50 tysięcy mieszkańców, bo projekt ma nie tylko popularyzować kulturę ludową Podlasia, ale też zachęcać do aktywności osoby z małych miasteczek i wsi;

- pozwoli zdobyć nowe, rzadkie umiejętności, na które zapotrzebowanie w ostatnich latach rośnie, ponieważ wiele zespołów folklorystycznych, kół gospodyń wiejskich czy domów kultury wykorzystuje stroje ludowe podczas występów, pokazów i koncertów.

Podlaskie Muzeum Kultury Ludowej przyjmuje zapisy pod nr tel.: 509 336 816 lub 85 74 36 082 w. 24. Zgłoszenia można dokonać również za pośrednictwem e-mail: edukacja@pmkl.pl

źródło: Podlaskie Muzeum Kultury Ludowej

oprac. Cezary Rutkowski

fot.: Archiwum