„Smaki Podlasia” - pyszna i aromatyczna niedziela w PMKL.

„Smaki Podlasia” to cykliczna impreza plenerowa organizowana w Podlaskim Muzeum Kultury Ludowej (PMKL). Pyszna i aromatyczna, ciesząca się dużym zainteresowaniem. Bohaterem festynu są kulinaria. Można je kupować, degustować i uczyć się przyrządzać. W tym roku tematem przewodnim będą potrawy z ziemniaków. Organizatorzy zapraszają do Skansenu w niedzielę, 12 września od godziny 11.00 do 17.00.