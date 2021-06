Słoneczna promocja w Podlaskim Muzeum Kultury Ludowej

Podlaskie Muzeum Kultury Ludowej (PMKL), odwiedzane zarówno przez mieszkańców Białostocczyzny, jak i turystów, ma w swojej ofercie kilka rodzajów biletów. Najtańszy jest bilet spacerowy, który kosztuje 5 złotych. Od jutra (11.06) po terenie skansenu można będzie spacerować za 2,5 zł.

Wszystkie wystawy można będzie zwiedzać za 7,5 zł a wybrane trzy – za 3,75 zł. Do tej pory było to odpowiednio 15 i 7,5 zł.

Oczywiście ceny wymienione wyżej dotyczą biletów normalnych, a zniżka obejmuje również bilety ulgowe czy bilet rodzinny na zwiedzanie wszystkich wystaw, który zamiast 35 będzie kosztował 17,5 zł.

Prowadzone przez Dział Edukacji lekcje muzealne kosztowały, w zależności od tematu i użytych materiałów, od 9 do 15 zł. za osobę, a warsztaty z twórcą ludowym – od 15 do 30 zł. Teraz będzie o połowę taniej.

Do wyboru jest kilkanaście tematów, których dokładne opisy można znaleźć na stronie internetowej PMKL. Oprócz zajęć typowo etnograficznych, jak tkactwo, garncarstwo czy zdobnictwo drewnianych domów, są w ofercie warsztaty etnodizajnu, a także, organizowane przez sokolników z Ośrodka Edukacji Ekologicznej, lekcje o zwyczajach ptaków drapieżnych i sów, połączone z pokazami lotów. Wszystkie te działania skierowane są przede wszystkim do grup zorganizowanych, ale cieszą się dużym zainteresowaniem nie tylko w trakcie roku szkolnego. W wakacje dzieci i młodzież przywożą do skansenu organizatorzy letnich obozów, kolonii czy półkolonii.



Szczegółowych informacji o tym, na jakie usługi zostały wprowadzone zniżki, można zasięgnąć pod numerem telefonu 509 336 816, albo za pomocą e-mail: edukacja@pmkl.pl.

źródło: Podlaskie Muzeum Kultury Ludowej

oprac.: Paulina Dulewicz

fot.: Cezary Rutkowski