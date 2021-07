Trwa rekrutacja uczestników projektu „Pogrzebowe Pieśni Podlaskiej Prababki”

Organizatorom zależy, by w warsztatach wzięły udział osoby zameldowane w miejscowościach liczących do 50 tys. mieszkańców, posiadające umiejętności wokalne. Mile widziani będą uczestnicy z powiatu monieckiego, ale nie jest to warunek konieczny.

Zgodnie z założeniami, badania, podczas których zostały zebrane teksty i melodie pieśni pogrzebowych, były prowadzone w wybranych wsiach na terenie powiatu monieckiego. Zapisany materiał posłuży do sporządzenia zapisu nutowego oraz do przeprowadzenia warsztatów. Instruktorami zostaną osoby starsze, które w śpiewach pogrzebowych, trwających dawniej nawet trzy dni, brały czynny udział i znają tradycyjne pieśni.

W zajęciach, podzielonych na pięć sześciogodzinnych spotkań, weźmie udział 12 osób. Pieśni, które poznają uczestnicy warsztatów, zostaną nagrane z ich udziałem podczas ostatniego spotkania i wydane na płycie CD. Płyta zostanie dołączona do publikacji podsumowującej projekt. W książce opublikowane zostaną nie tylko teksty i zapis nutowy pieśni pogrzebowych z okolic Moniek, ale też wspomnienia osób prowadzących warsztaty dotyczące dawnej obrzędowości pogrzebowej. Publikacja będzie bezpłatna.

Chętni mogą się zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail: edukacja@pmkl.pl) lub telefonicznie (nr tel.: 509 336 816).

W zgłoszeniu należy przesłać krótką informację o sobie:

imię, nazwisko, miejsce zamieszkania, doświadczenie i umiejętności wokalne, zainteresowania związane z tradycjami ludowymi Podlasia;

załącznik z krótkim nagraniem wokalnym jednej pieśni lub piosenki w formacie mp3;

repertuar dowolny, nie wymagany podkład muzyczny (dołączenie nagrania bądź jego brak nie stanowi głównego kryterium uczestnictwa).

Na realizację projektu „Pogrzebowe Pieśni Podlaskiej Prababki” PMKL dostało dofinansowanie w wysokości 40 tys. zł w ramach programu EtnoPolska 2021. Instytucja, dzięki dużej liczbie zdobytych punktów, znalazła się na drugim miejscu wśród wszystkich, którzy złożyli wnioski. Efektem projektu będzie zachowanie dla przyszłych pokoleń ludowych pieśni żałobnych z powiatu monieckiego. Partnerami projektu są Moniecki Ośrodek Kultury i Gminny Ośrodek Kultury w Trzciannem.

źródło: PMKL

oprac.: Aneta Kursa

red.: Małgorzata Sawicka