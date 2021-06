Poszukiwanie kwiatu paproci w PMKL

Każdy uczestnik Rodzinnej Niedzieli otrzyma przy wejściu kartę gry terenowej, do której będzie wpisywać odpowiedzi. Gracze będą mieli do przejścia 14 punktów na terenie Skansenu. Przy każdym z nich będzie zagadka do rozwiązania odsyłającą do następnego miejsca. Dopiero po przejściu całej trasy można będzie wziąć udział w warsztatach.

Kwiat paproci, który podobno zakwita tylko raz w roku jest znany przede wszystkim z tego, że nikt go nie widział. Z tego powodu przy części warsztatowej i wykonaniu kwiatów z bibuły przyda się nie lada wyobraźnia.

W trakcie zajęć można będzie posłuchać o ludowych zwyczajach związanych z Nocą Świętojańską, nazywaną też Nocą Kupały czy Sobótką.

Na Rodzinną Niedzielę można zapisać się telefonicznie: 509 336 816 lub mailowo: edukacja@pmkl.pl. Koszt zajęć to 5 zł.

Miejsce: Podlaskie Muzeum Kultury Ludowej

ul. Leśna 7, Wasilków

Początek imprezy o godz.12.00.

źródło: Podlaskie Muzeum Kultury Ludowej

oprac.: Paulina Tołcz

red.: Aneta Kursa

fot.: Cezary Rutkowski