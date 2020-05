Podlaskie Muzeum Kultury Ludowej z dofinansowaniem w ramach programu "Kultura w sieci"

W ramach projektu „Muzealne ABC” powstanie 15 filmów krótkometrażowych, które przybliżą odbiorcom działalność Podlaskiego Muzeum Kultury Ludowej. Widzowie poznają historię tej konkretnej instytucji, ale też dowiedzą się, w jaki sposób powstają muzea typu skansenowskiego w ogóle - jak przenosi się do nich zabytkowe budynki, jak się je pozyskuje, przewozi i stawia na nowo. Jeden z odcinków będzie poświęcony drewnianej architekturze Podlasia, elementom, które wyróżniają ją na tle budownictwa ludowego innych regionów Polski.



Zabytki ruchome

Oczywiście muzea, nawet te na wolnym powietrzu, to nie tylko budynki, ale też liczone w tysiącach tak zwane zabytki ruchome. Zbiorom muzealnym poświęcone będą dwa odcinki cyklu. W jednym z nich zajrzymy do magazynów i odpowiemy na pytania: co sprawia, że przedmiot staje się eksponatem oraz jakie są jego dalsze losy. W drugim odwiedzimy pracownię konserwatorską, gdzie część zabytków odzyskuje dawny blask, inne zabezpieczane są przed zniszczeniem.

Część zabytków ruchomych trafia na wystawy stałe i właśnie wystawy będą tematem pięciu części "Muzealnego ABC". Odbędzie się wirtualny spacer po wystawie sztuki ludowej i wnętrzach zabytkowych chałup, urządzonych tak jak przed laty. Widzowie zajrzą do zabytkowych stodół i spichlerzy, gdzie eksponowane są narzędzia i maszyny rolnicze. Dowiedzą się o dawnym leśnictwie, rybołówstwie i pszczelarstwie. Zobaczą też kilka lekcji muzealnych, których scenariusze powstały na bazie wystaw.



Skansenowa Sokolarnia

W tej filmowej opowieści o Podlaskim Muzeum Kultury Ludowej nie może zabraknąć miejsca na odcinek dotyczący Ośrodka Edukacji Ekologicznej Sokolarnia. Sokolnicy: Dariusz Poznański, Kamil Borowski i Przemek Łapiński opowiedzą o gatunkach ptaków, które hodują, o ich zwyczajach, o tym jak przygotowuje się sokoły do wspólnego polowania z człowiekiem i co trzeba zrobić, żeby ptaki pokazowe nie bały się publiczności.



Obchodzenie pól z królewną i kolędowanie z konopielką

Wszystkie opisane wyżej tematy to codzienność Podlaskiego Muzeum Kultury Ludowej, ale są też wydarzenia odbywające się zaledwie kilka razy w roku – festyny etnograficzne, podczas których publiczność może podziwiać zespoły ludowe odtwarzające dawne obrzędy. Jedna trzecia cyklu poświęcona będzie właśnie im. Ci, którzy nie mieli okazji odwiedzić PMKL podczas Zielonych Świątek dowiedzą się, czemu służył zwyczaj obchodzenia pól z królewną. Zaprezentowane zostaną też tradycyjne żniwa na Podlasiu, Noc Świętojańską, wesele ludowe i wiosenne kolędowanie z konopielką.



Wszystkie filmy będą przystosowane do odbioru przez osoby niesłyszące. Będzie je można oglądać na stronie internetowej PMKL.



źródło: Podlaskie Muzeum Kultury Ludowej

oprac. Anna Augustynowicz