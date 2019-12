W Podlaskim Muzeum Kultury Ludowej rozpoczyna się tegoroczna ”Gwiazdka w Skansenie”

Jak co roku pracownicy Działu Edukacji Podlaskiego Muzeum Kultury Ludowej przygotowali atrakcyjny program, dzięki któremu uczestnicy „Gwiazdki w Skansenie” będą mogli poznać ludowe zwyczaje związane ze Świętami Bożego Narodzenia. Jednym z nich są Herody, widowisko odgrywane przez orszak kolędniczy wędrujący od domu do domu. Dawniej na wsiach, do których zwyczaj ten przywędrował z miast, kolędników z Herodami można było spotkać od drugiego dnia świąt Bożego Narodzenia do Trzech Króli. Scenariusz widowiska opiera się na wydarzeniach z Ewangelii Świętego Mateusza, który opisał historię okrutnego króla i urządzonej przez niego rzezi niewiniątek. Podczas Gwiazdki w Skansenie autorską wersję Herodów przedstawi znany białostocki lalkarz, aktor i reżyser Mateusz Tymura, a część warsztatową uczestnicy spędzą na samodzielnym wykonaniu kukiełek „herodów”.

Z kolędowaniem związana będzie również wystawa przygotowana specjalnie na tegoroczną „Gwiazdkę w Skansenie” przez Dział Etnografii. Zobaczymy na niej szopki, kukiełki bożonarodzeniowe i gwiazdy kolędnicze ze zbiorów Podlaskiego Muzeum Kultury Ludowej. Jak powstają gwiazdy pokaże twórca ludowy, Piotr Bogacewicz z Krywiatycz. Umiejętność tworzenia gwiazd kolędniczych zdobionych wycinankami przekazywana jest w jego rodzinie z pokolenia na pokolenie. Twórca wciąż ma na swoje prace zamówienia, przede wszystkim z prawosławnych parafii, w których zachował się zwyczaj kolędowania z gwiazdą.

Jak co roku podczas „Gwiazdki w Skansenie” można będzie zobaczyć jak dawniej wyglądał świąteczny wystrój wiejskiej chałupy i wypiek opłatków. Organiści, którzy zajmowali się produkcją i roznoszeniem opłatków, używali do ich wypieku specjalnych kleszczy. Wypełnioną ciastem formę umieszczali w żarze paleniska. Dziś taki widok możliwy jest już tylko w skansenie.

Po zajęciach można spędzić czas przy ognisku (prowiant we własnym zakresie).

„Gwiazdka w Skansenie”

Podlaskie Muzeum Kultury Ludowej

Termin: 9–20 grudnia 2019 r.

Czas trwania: 120 min (bez ogniska)

Koszt: 17 zł/os. (z Kartą Dużej Rodziny – 50 %)

Rezerwacje: e-mail: edukacja@pmkl.pl: tel.: 509 336 816 lub 85 743 60 82 w. 24

Źródło: Podlaskie Muzeum Kultury Ludowej

oprac. bm