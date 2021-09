PMKL zaprasza wszystkich chętnych na warsztaty z szydełkowania

Do wyszywania nowych dywaników zostaną wykorzystane materiały nadające się do recyklingu, czyli ponownego wykorzystania. Będą to niepotrzebne ubrania i inne tkaniny. Podczas zajęć każdy z uczestników nauczy się techniki wyszywania od podstaw, od dobierania kolorów i cięcia szmatek, po sprawne posługiwanie się szydełkiem.

Gałgankowe dywaniki mogą posłużyć do zdobienia podłogi w łazience czy w kuchni, a te cienkie mogą zastąpić serwetki. Jak zaznaczają organizatorzy, reszta zależy od naszej wyobraźnie, a gdy już uczestnicy poznają technikę, mogą ją później wykorzystywać na sto różnych sposobów.

Cięcie tkanin oraz nadawanie im nowego życia należało do dawnych zwyczajów gospodyń wiejskich, które późną jesienią po zakończonych pracach w polu cięły tkaniny i przy użyciu szydła wiązały supełki. W efekcie domownicy mieli ciepłe posłanie na podłodze, a jego wielobarwna kolorystyka rozświetlała wnętrza chat, czyniąc je bardziej przyjemnym.

Warsztaty odbędą się w budynku Szkoły z Kalinowa – Sołek. Zajęcia są płatne. Ich koszt to 4,50 zł od osoby. Zapisy są przyjmowane na konkretne godziny: 10:00, 12:00, 14:00 pod numerem telefonu: 509 336 816 lub emailem: edukacja@pmkl.pl Liczba miejsc jest ograniczona.



źródło: Podlaskie Muzeum Kultury Ludowej

oprac.: Cezary Rutkowski