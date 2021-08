Pleść każdy może …pod warunkiem, że ma się od kogo nauczyć

Wyplataniem przedmiotów ze słomy żytniej oraz dartki wierzbowej (kory zdejmowanej z drzewa w okresie krążenia soków) Mikołaj Pietruczuk zajmuje się od kilkudziesięciu lat. Nauczył się tego fachu od ojca, któremu pomagał w pracy już jako kilkunastolatek. Wyplataniem zajmowali się również jego matka i rodzeństwo. Z czasem twórca zaczął wymyślać własne, skomplikowane wzory przedmiotów wykonywanych tak zwaną techniką szycia, przy użyciu igły plecionkarskiej. Twórca sam też ścina, czyści i przygotowuje materiały do wyplatania.



Jest twórcą cenionym. Często prowadzi zajęcia, nie tylko na Podlasiu, a jego rękodzieło: koszyki, dzbanki, chlebownice, ale też talerze czy tace, charakteryzujące się piękną formą i precyzją wykonania, cieszą się dużym zainteresowaniem podczas jarmarków promujących ludowe rzemiosło.



W czasie warsztatów pod okiem Mikołaja Pietruczuka w Podlaskim Muzeum Kultury Ludowej można będzie poznać technikę wyplatania i spróbować swoich sił w tworzeniu prostych przedmiotów ze słomy.

To kolejna, trzecia już Rodzinna Niedziela w skansenie z cyklu „Wakacje z twórcami”, podczas których zajęcia prowadzą twórcy specjalizujący się w różnych dziedzinach sztuki ludowej i ludowego rzemiosła.

Były już warsztaty rzeźbiarskie z Markiem Szyszką i garncarskie z Mirosławem Piechowskim, a ponieważ cykl cieszy się dużym zainteresowaniem – podobne spotkania odbywać się będą także we wrześniu.

Niedziela - 8.08.

Początek zajęć o godz. 10.00, 12.00 i 14.00. Cena – 4.50 zł od osoby.

Zapisać się można telefonicznie (509 336 816) lub e-mailowo: edukacja@pmkl.pl

źródło: Podlaskie Muzeum Kultury Ludowej

oprac.: Aneta Kursa

red.: Cezary Rutkowski