Pieśni ostatniej drogi w PMKL

Warsztaty prowadzą liderzy zespołów ludowych z powiatu monieckiego, ludzie doświadczeni w prowadzeniu śpiewów żałobnych: Halina Waszkiewicz z Moniek („Pogodna jesień”), Irena Kobeszko z Szorc („Trzciannianki”) i Jan Szklarzewski z Guz (Kompania Męska z Kalinówki Kościelnej). Znają pieśni pogrzebowe od własnych rodziców czy dziadków i są kontynuatorami tradycji w swoich miejscowościach.

Dawniej ostatnie pożegnanie trwało na wsi często nawet trzy dni. Pieśni śpiewane przy trumnie zmarłego jednoczyły ludzi w bólu, pozwalały w szczególny sposób oddać mu hołd, często dawały odrobinę otuchy, że to nie koniec. Dziś powoli odchodzą w zapomnienie, to ostatni moment, by zachować je dla przyszłych pokoleń.



„Pogrzebowe Pieśni Podlaskiej Prababki” to projekt, na którego realizację Podlaskie Muzeum Kultury Ludowej dostało dofinansowanie w wysokości 40 000 złotych w ramach programu EtnoPolska 2021. Instytucja, dzięki dużej liczbie zdobytych punktów, znalazła się na drugim miejscu wśród wszystkich, którzy złożyli wnioski.



Zgodnie z założeniami, pierwszym etapem projektu były badania prowadzone w wybranych wsiach na terenie powiatu monieckiego, podczas których zostały zebrane teksty i melodie pieśni pogrzebowych. Na podstawie zapisanego materiału instruktorzy prowadzą warsztaty. W zajęciach, podzielonych na pięć sześciogodzinnych spotkań (01.08, 08.08, 16.08, 21.08, i 22.08), bierze udział 12 osób.

Pieśni, które poznają uczestnicy warsztatów, zostaną nagrane z ich udziałem podczas ostatniego spotkania i wydane na płycie CD. Płyta stanie się częścią publikacji podsumowującej projekt.

W książce opublikowane zostaną nie tylko teksty i zapis nutowy pieśni pogrzebowych z okolic Moniek, ale też wspomnienia osób prowadzących warsztaty dotyczące dawnej obrzędowości pogrzebowej.

Publikacja będzie bezpłatna.



Partnerami projektu są Moniecki Ośrodek Kultury i Gminny Ośrodek Kultury w Trzciannem.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w ramach programu Narodowego Centrum Kultury „EtnoPolska 2021”.

źródło: Podlaskie Muzeum Kultury Ludowej

oprac. Aneta Kursa

red.: Cezary Rutkowski