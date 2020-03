Pierwsze wiosenne kwiaty zakwitną w skansenie podczas najbliższej Rodzinnej Niedzieli

Kwiaty z bibuły były kiedyś najpopularniejszą ozdobą wnętrz wiejskich domów. Rozświetlały i wypełniały kolorami nieduże, słabo oświetlone pomieszczenia. Zakwitały przede wszystkim w okresie świątecznym i to, wbrew prawom panującym w przyrodzie, nie tylko na Wielkanoc czy Zielone Świątki, ale też na Boże Narodzenie. Dawniej ich wykonywaniem zajmowały się przede wszystkim kobiety. Spędzały wiele godzin odtwarzając z pamięci urodę maków, róż, rumianków czy chryzantem. Całymi bukietami zdobiły obrazy z wizerunkami świętych, pojedyncze kwiaty przypinały do ścian między oknami. To tradycja sięgająca drugiej połowy XIX wieku.

W niektórych regionach Polski bibułkowym kwieciem ozdabiano konie w orszakach weselnych i wieńce nagrobne na uroczystość Wszystkich Świętych, formowano girlandy, którymi przybierano krzyże i kapliczki przydrożne. Bez barwnych bibułkowych kwiatów nie byłoby słomianych pająków wieszanych na święta pod sufitem. Na Kurpiach do dziś są one nieodłącznym elementem palm wielkanocnych.

Kwiaty z bibuły to tradycja trochę już dziś zapomniana, a szkoda. Podczas warsztatów w Podlaskim Muzeum Kultury Ludowej można będzie poznać technikę ich wykonania. Powstaną przede wszystkim krokusy i przebiśniegi – zwiastuny wiosny.

Po zajęciach można zostać na ognisku (prowiant we własnym zakresie).

Rodzinna Niedziela – „Zwiastuny Wiosny”

Podlaskie Muzeum Kultury Ludowej

Termin: niedziela 15 marca 2020 r.

Godz.: 12.00

Koszt: 10 zł/os.

Zapisy: e-mail: edukacja@pmkl.pl

Tel.: 509 336 816 lub 85 743 60 82 w. 24