Oddaj głos na Dwór!

Link do głosowania na dwór z Bobry Wielkiej znajduje się tutaj

Modrzewiowy dwór z Bobry Wielkiej to największy i jeden z najstarszych budynków na terenie Podlaskiego Muzeum Kultury Ludowej. Został zbudowany w 1818 roku i jest typowym przykładem dworu ziemiańskiego o cechach klasycystycznych, o czym świadczy między innymi sześciokolumnowy portyk osłaniający wejście.



Sto lat temu, należący wówczas do rodziny Tomaszewskich dwór z Bobry Wielkiej, był ważnym ośrodkiem życia towarzyskiego. Gospodarzy odwiedzali między innymi wybitny fotograf Jan Bułhak czy pisarka Wanda Miłaszewska. Po drugiej wojnie światowej budynek stał się własnością PGR-u, później zaczął popadać w ruinę i gdyby nie trafił do skansenu, zapewne podzieliby los większości tego typu drewnianych obiektów, które dawno zniknęły z krajobrazu Podlasia.



Modernizacja zabytku, po trzydziestu latach od przeniesienia go do skansenu, była możliwa dzięki realizacji projektu „Remont dworu z Bobry Wielkiej wraz z zagospodarowaniem wnętrz na terenie Podlaskiego Muzeum Kultury Ludowej”, który otrzymał unijne dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014–2020.

Po remoncie dwór jest przystosowany do całorocznego użytkowania, a w środku można oglądać dwie wystawy stałe. Jedna z nich pokazuje wnętrza dworskie z przełomu XIX i XX wieku, druga – sztukę ludową Podlasia. W piwnicach mieści się nowoczesny magazyn muzealiów.



Dzięki realizacji projektu, dwór z Bobry Wielkiej może śmiało stanąć w szranki z innymi zabytkami w ogólnopolskim konkursie „Modernizacja Roku & Budowa XXI w.”. Kapituła będzie oceniać między innymi funkcjonalność przebudowanych obiektów, poziom zachowania architektury budynków, jakość zastosowanych materiałów. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w sierpniu.

źródło: Podlaskie Muzeum Kultury Ludowej

oprac. Aneta Kursa