Kraszanki w Skansenie – warsztaty pisankarskie w PMKL

To jedno z najważniejszych wydarzeń cyklicznych w Podlaskim Muzeum Kultury Ludowej (PMKL). Co roku przed Wielkanocą zapraszane są na nie dzieci i młodzież w grupach zorganizowanych. W tym roku organizatorzy proponują m.in. warsztaty pisankarskie i tradycyjne wielkanocne zabawy. Warsztaty będą odbywały się od 22 do 31 marca.