Dzień Tradycji Rzeczpospolitej – „Husaria kontra Tatarzy” w PMKL

Dzień Tradycji Rzeczypospolitej ma już dziesięcioletnią historię. Po raz trzeci gospodarzem wydarzenia, które organizują: Fundacja Obowiązek Polski, Stowarzyszenie Łucznictwa Konnego i AMM Archery, jest Podlaskie Muzeum Kultury Ludowej. W tym roku żywa lekcja siedemnastowiecznej historii Polski możliwa będzie, mimo pandemii, dzięki transmisji online. Transmisja rozpocznie się w sobotę 5 września o godz. 15.00. Pierwszą z atrakcji tegorocznego, dziesiątego już Dnia Tradycji Rzeczypospolitej będzie drugi Ogólnopolski Podlaski Turniej Husarski. Potrwa dwie godziny. Od godziny siedemnastej do osiemnastej można będzie podziwiać widowisko historyczno-edukacyjne, w trakcie którego zobaczymy między innymi: prezentację XVII-wiecznego wojska Rzeczypospolitej, pokaz sprawności łuczników konnych, prezentację szermierki szablą bojową czy popisy jeździeckie Pocztu Dam Husarskich. Ukoronowanie całego przedsięwzięcia to, jak w latach ubiegłych, rekonstrukcja bitwy pod Hodowem z 1694 roku, z czasów wojny polsko-tureckiej 1683–1699, którą rozpoczęła odsiecz wiedeńska Jana III Sobieskiego. Latem 1694 roku wojska polskie i tatarskie starły się pod Hodowem. Mimo ogromnej dysproporcji sił, z powodu której bitwa jest nazywana polskimi Termopilami, nasze wojsko zmusiło wroga do odwrotu.

W trakcie X Dnia Tradycji Rzeczypospolitej w Podlaskim Muzeum Kultury ludowej, można będzie zobaczyć również: taniec staropolski i skrzydlatych mieszkańców Ośrodka Edukacji Ekologicznej Sokolarnia.

Dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu „Kultura- interwencje 2020”

Transmisja Dnia Tradycji Rzeczypospolitej

„Husaria kontra Tatrzy”

Sobota, 5 września 2020 r.,

godz. 15.00–20.00

link do transmisji znajduje się tutaj

źródło: Podlaskie Muzeum Kultury Ludowej

oprac. Aneta Kursa