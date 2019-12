Bryczka wróciła z podróży

Wystawa „Środki transportu wiejskiego” to przegląd pojazdów, których używali mieszkańcy podlaskiej wsi od końca XIX do połowy XX wieku. Są wśród nich, obok wozów czy sań, bryczki z okresu międzywojennego, typowe dla terenów północno-wschodniej Polski. Trafiły do muzeum w latach 80-tych i 90-tych ubiegłego stulecia. Dziś pozyskanie tego typu zabytków w terenie jest już praktycznie niemożliwe.



Większość bryczek z kolekcji Podlaskiego Muzeum Kultury Ludowej wymaga jednak gruntownej, a co za tym idzie – kosztownej renowacji. W tym roku, dzięki dofinansowaniu z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu „Wspieranie działań muzealnych”, do którego wkład własny zapewnia Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego, udało się wyremontować jedną, tę najbardziej zniszczoną. To tak zwana bryczka wolantowa, czterokołowa ze składanym kozłem. Ma drewniane nadwozie, siedzenia tapicerowane jasnobrązowym sztruksem. Można było do niej zaprzęgać jednego lub dwa konie. Do muzeum trafiła z miejscowości Łopusze w gminie Drohiczyn. Skonstruowana w okresie międzywojennym, służyła właścicielom jeszcze latach 50-tych XX wieku.



Z Niemczy bryczka przyjechała odmieniona. Wszystkie elementy metalowe zostały oczyszczone z rdzy, zabezpieczone przed korozją i pomalowane. Konserwatorzy oczyścili i polakierowali konstrukcję drewnianą, połamane części wymienili na nowe. Pojazd zyskał nową tapicerkę. Dzięki docenionemu przez ministerstwo projektowi „Podróże (do) przeszłości”, będzie perłą w kolekcji zabytkowych środków transportu Podlaskiego Muzeum Kultury Ludowej.



źródło: PMKL