„Stworzenie świata” Haydna w OiFP. Koncert z udziałem publiczności

Oratorium "Stworzenie świata" J. Haydna to dziękczynienie kompozytora za cud boskiego stworzenia. Kompozytor, nawiązując do tradycji oratoryjnej J. F. Haendla, napisał uporządkowane w swej strukturze dzieło, obfitujące w muzyczną symbolikę. Autorem libretta jest angielski poeta Thomas Lindley, a treść oparł na Księdze Rodzaju Starego Testamentu oraz siódmej i ósmej części „Raju utraconego” Johna Miltona. Tekst opracował i przetłumaczył na język niemiecki baron Gottfried van Swieten. Oratorium ma budowę trzyczęściową: część I przedstawia pierwsze cztery dni stworzenia świata, część II – dzień piąty i szósty, część III jest hymnem pochwalnym dla Boga, głoszonym siódmego dnia. Bohaterowie dwóch pierwszych części: Gabriel (sopran), Uriel (tenor) i Raphael (bas) prezentują fragmenty Księgi Rodzaju. Całość Oratorium spinają muzyczne klamry: Prezentacja chaosu oraz Śpiewajcie Panu, wszystkie głosy. Fragment I stała się światłość! na stulecia stał się wzorem obrazowania sfery jasności w muzyce, przejścia z ciemności w światło. Rozmach w warstwie muzycznej, jaki nadał kompozytor „Stworzeniu świata” pozwala zaliczyć utwór do arcydzieł muzyki oratoryjnej.

Oratorium wykonano po raz pierwszy w 1798 r. w Wiedniu.

Koncert odbędzie się z udziałem publiczności.

KONCERT ORATORYJNY

26 II 2021

Duża scena, ul. Odeska 1, godz.19.00

Artyści

Orkiestra i Chór Opery i Filharmonii Podlaskiej

Przemysław Neumann – dyrygent

Bożena Bujnicka – sopran

Łukasz Gaj – tenor

Patryk Rymanowski – bas

Hanna Różankiewicz – mezzosopran

Violetta Bielecka – przygotowanie chóru

