„Lockdown Orchestra”. Opera w czasach pandemii w obiektywie Michała Hellera

To fotograficzna opowieść o czasie zamknięcia, kiedy muzyka trafiła do przechowalni. Zdjęcia Michała Hellera, fotografa Opery i Filharmonii Podlaskiej (OiFP), są rodzajem fotograficznej metafory tego okresu - niezwykle trudnego także dla muzyków orkiestry OiFP, którzy stali się bohaterami jego prac. Wernisaż wystawy oraz spotkanie z autorem odbędą się w środę (23.06) o godz. 19.00 w foyer Opery przy ul. Odeskiej 1. Ekspozycję będzie można oglądać do końca sierpnia br.