W Ciechanowcu rozstrzygnięto konkurs na najpiękniejszą palmę wielkanocną. Nagrodę przyznał też marszałek

Po rocznej przerwie spowodowanej pandemią Muzeum Rolnictwa im. ks. K. Kluka w Ciechanowcu przywróciło jedno ze swoich sztandarowych wydarzeń ­ Konkurs na Wykonanie Palmy Wielkanocnej.



Do konkursu zgłoszono 249 palm wykonanych w 32 placówkach. To szkoły, ośrodki kultury, stowarzyszenia z powiatu wysokomazowieckiego, ostrowskiego, bielskiego, siemiatyckiego i białostockiego. Trzynaście prac zostało zgłoszonych przez osoby indywidualne – dzieci i dorosłych.

Jak podkreśla Agnieszka Kiersnowska z Działu Etnograficznego Muzeum w Ciechanowcu, ilość palm zaskoczyła organizatorów konkursu.



- Ta liczba to prawie połowa tego, co było zgłaszane do konkursu w poprzednich latach, przed pandemią. To bardzo dużo, biorąc pod uwagę sytuację epidemiczną i obowiązujące obostrzenia. Należy pamiętać, że prace często przygotowują uczniowie podczas zajęć w szkole, a w obecnym czasie, kiedy są one nieczynne, zrobienie takiego wspólnego projektu jest utrudnione. To zainteresowanie konkursem świadczy, że jest potrzebny i to nas bardzo cieszy – mówiła.