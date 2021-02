W Ciechanowcu będzie można podziwiać najpiękniejsze palmy wielkanocne

Organizatorzy do udziału w konkursie zapraszają wszystkich, niezależnie od wieku. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest dostarczenie wypełnionej Karty Zgłoszenia oraz palmy do Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu do 10 marca 2021 r. do godz. 14 00. Palmy dostarczone w 2020 r. za zgodą wykonawców mogą zostać przeniesione do tegorocznej edycji konkursu.

Przy ocenie prac będą brane pod uwagę indywidualne pomysły oraz inwencja artystyczna wykonawców. Palmy powinny mieć naturalne, własnoręcznie wykonane zdobienia np. z bibuły, kolorowego papieru, suszonych roślin, tkanin, nici… .

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 22 marca br. na stronie internetowej Muzeum.

Konkurs na Wykonanie Palmy Wielkanocnej to jedno ze sztandarowych wydarzeń Muzeum Rolnictwa im. ks. K. Kluka w Ciechanowcu. Odbywa się od wielu lat przed Wielkanocą, a punktem kulminacyjnym jest ogłoszenie wyników w Niedzielę Palmową. W ubiegłym roku z powodu pandemii i panujących obostrzeń konkurs został odwołany. W tym roku wydarzenie wraca, ale w nieco zmienionej formie. Jak informuje Artur Warchala z działu promocji Muzeum Rolnictwa, w Niedzielę Palmową - ze względów bezpieczeństwa - nie jest planowana tradycyjna procesja z palmami i przeniesienie ich do kościoła pw. Trójcy Przenajświętszej w Ciechanowcu, gdzie odbywało się ogłoszenie laureatów. W tym roku wyniki zostaną ogłoszone na stronie internetowej muzeum. Jednak prace będzie można oglądać na wystawie czasowej – jako jedno z miejsc ekspozycji brany jest pod uwagę właśnie kościół pw. Trójcy Przenajświętszej.

Współorganizatorami konkursu na wykonanie palmy wielkanocnej są Starostwo Powiatowe w Wysokiem Mazowieckiem i parafia pw. Trójcy Przenajświętszej w Ciechanowcu.

Więcej informacji na temat udziału w konkursie, regulamin i karta zgłoszenia znajduje się na stronie www.muzeumrolnictwa.pl.



Muzeum Rolnictwa im. ks. K. Kluka w Ciechanowcu jest jednostką Samorządu Województwa Podlaskiego.

tekst: Aneta Kursa

fot.: Artur Warchala/Muzeum Rolnictwa im. ks. Kluka w Ciechanowcu